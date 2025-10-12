Mystères et richesses des tourbières de la Sangsurière Doville

Eglise Doville Manche

Début : 2025-10-12 10:30:00

Suivez l’animateur de la Réserve pour vivre une expérience au contact d’un paysage rare et fascinant. La tourbière de la Réserve naturelle nationale de la Sangsurière vous révèle ses secrets un sol chargé d’histoire, des plantes surprenantes, et un rôle majeur dans la régulation du climat. Une sortie accessible à tous pour changer de regard sur la nature et ses pouvoirs cachés. Réservation obligatoire. Bottes indispensables. .

Eglise Doville 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

