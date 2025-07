Mystères et Sortilèges Thionville

Mystères et Sortilèges Thionville samedi 6 septembre 2025.

Mystères et Sortilèges

Place Anne Grommerch Thionville Moselle

Tarif : 17 EUR

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Préparez-vous à résoudre des énigmes inédites et à mener l’enquête, en famille ou entre amis !

Les professeurs de l’école de magie Dragastel vous ont concocté de toutes nouvelles épreuves, aussi surprenantes que malicieuses… et seront là pour vous guider à chaque étape !

Agilité, réflexion, maîtrise de la magie… Êtes-vous prêts à relever le défi ?

Plongez dans un univers 100 % sorcier pour une immersion totale !

– Des animateurs professionnels et costumés pour vous accompagner

– Pas besoin de grimoire votre téléphone devient votre outil magique pour valider les épreuves !

– De nouveaux défis inédits, avec toujours 3 niveaux de difficulté, adaptés à tous les âges (de 7 à 777 ans !)

En famille ou entre amis, venez tester vos talents de sorcier !

Choisissez votre maison et rejoignez l’aventure !Tout public

Place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 7 66 52 56 28 contact@mysteresetsortileges.fr

English :

Get ready to solve original enigmas and investigate, with your family or friends!

Dragastel?s magic school teachers have concocted some brand-new challenges, as surprising as they are mischievous? and will be there to guide you every step of the way!

Agility, reflection, mastery of magic? Are you up to the challenge?

Immerse yourself in a 100% wizarding universe!

– Professional, costumed entertainers to guide you

– No need for a grimoire: your telephone becomes your magic tool for completing the challenges!

– New challenges, with 3 levels of difficulty, for all ages (from 7 to 777!)

With family or friends, come and test your wizarding skills!

Choose your house and join the adventure!

German :

Bereiten Sie sich darauf vor, mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden neue Rätsel zu lösen und die Ermittlungen zu leiten!

Die Lehrer der Dragastel-Zauberschule haben neue, überraschende und bösartige Aufgaben für Sie zusammengestellt und stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite!

Beweglichkeit, Denken, Beherrschung der Magie? Sind Sie bereit, die Herausforderung anzunehmen?

Tauchen Sie ein in eine Welt, die zu 100 % aus Zauberern besteht!

– Professionelle und kostümierte Animateure begleiten Sie

– Sie brauchen kein Grimoire: Ihr Handy wird zu Ihrem magischen Werkzeug, um die Prüfungen zu bestehen!

– Neue, noch nie dagewesene Herausforderungen mit immer drei Schwierigkeitsgraden, die für alle Altersgruppen (von 7 bis 777 Jahren!) geeignet sind

Testen Sie Ihre Zauberkünste mit der Familie oder mit Freunden!

Wähle dein Haus und mach mit!

Italiano :

Preparatevi a risolvere nuovi enigmi e a condurre le indagini, in famiglia o con gli amici!

Gli insegnanti della scuola di magia di Dragastel hanno escogitato nuove sfide, tanto sorprendenti quanto maliziose, e saranno lì per guidarvi in ogni momento!

Agilità, riflessione, padronanza della magia? Siete all’altezza della sfida?

Immergetevi in un mondo al 100% magico!

– Presentatori professionisti e in costume per guidarti

– Non c’è bisogno di un grimorio: il vostro telefono diventa il vostro strumento magico per completare le sfide!

– Nuove sfide, con 3 livelli di difficoltà, per tutte le età (dai 7 ai 777 anni!)

Con la famiglia o con gli amici, venite a mettere alla prova la vostra abilità di maghi!

Scegli la tua casa e unisciti all’avventura!

Espanol :

Prepárate para resolver nuevos enigmas y llevar a cabo una investigación, ¡en familia o con amigos!

Los profesores de la escuela de magia de Dragastel han ideado nuevos retos, tan sorprendentes como traviesos… ¡y estarán ahí para guiarte en cada paso del camino!

¿Agilidad, reflexión, dominio de la magia? ¿Estás preparado para el desafío?

Sumérgete en un mundo 100% mágico

– Presentadores profesionales y disfrazados para guiarle

– No necesitas grimorio: ¡tu teléfono se convierte en tu herramienta mágica para completar los retos!

– Nuevos retos, con 3 niveles de dificultad, para todas las edades (¡de 7 a 777 años!)

En familia o con amigos, ¡pon a prueba tu magia!

¡Elige tu casa y únete a la aventura!

L’événement Mystères et Sortilèges Thionville a été mis à jour le 2025-07-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME