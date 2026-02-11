Mystères et trésors du marais tourbier Longpré-les-Corps-Saints

Mystères et trésors du marais tourbier

Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints Somme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-03 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-15 2026-04-17 2026-04-29 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-22 2026-05-27 2026-05-29 2026-06-03 2026-06-05 2026-06-10 2026-06-12 2026-06-17 2026-06-19 2026-06-24 2026-06-26

À la découverte des trésors cachés du marais tourbier !

Partez pour une balade fascinante autour de l’étang de la Fontinette et laissez-vous surprendre par les secrets bien gardés de ce marais unique.

Derrière son apparente tranquillité, une vie foisonnante vous attend une incroyable diversité de plantes et d’animaux à observer au fil du sentier.

Ouvrez les yeux, tendez l’oreille et plongez dans un écosystème aussi fragile que fascinant.

Une immersion nature à ne pas manquer !

Sortie pour les plus de 6 ans. 2 km de marche, pas de tenue particulière. chien non autorisé, visite uniquement en français, non accessible PMR.

À la découverte des trésors cachés du marais tourbier !

Partez pour une balade fascinante autour de l’étang de la Fontinette et laissez-vous surprendre par les secrets bien gardés de ce marais unique.

Derrière son apparente tranquillité, une vie foisonnante vous attend une incroyable diversité de plantes et d’animaux à observer au fil du sentier.

Ouvrez les yeux, tendez l’oreille et plongez dans un écosystème aussi fragile que fascinant.

Une immersion nature à ne pas manquer !

Sortie pour les plus de 6 ans. 2 km de marche, pas de tenue particulière. chien non autorisé, visite uniquement en français, non accessible PMR. .

Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France +33 3 22 31 86 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the hidden treasures of the Tourbier marsh!

Take a fascinating stroll around the Etang de la Fontinette and discover the well-kept secrets of this unique marsh.

Behind its apparent tranquility, an abundance of life awaits you: an incredible diversity of plants and animals to observe along the trail.

Open your eyes, listen carefully and immerse yourself in an ecosystem as fragile as it is fascinating.

A nature experience not to be missed!

Over 6 years of age. 2 km walk, no special clothing required. Dogs not allowed, visit in French only, not accessible to wheelchair users.

L’événement Mystères et trésors du marais tourbier Longpré-les-Corps-Saints a été mis à jour le 2021-09-08 par OT DE LA BAIE DE SOMME