Mystérieuses coiffures Place de la Liberté Brest

Place de la Liberté Marché de Noël Brest Finistère
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Dans son atelier ambulant, le mystérieux coiffeur répare, pique, plisse et tisse, file, faufile, brode et rafistole… ses mains donnent de nouvelles couleurs, une nouvelle vie aux fleurs… Et ces fleurs viennent se poser sur votre tête pour vous raconter le bonheur… .
Place de la Liberté Marché de Noël Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
