Mystérieux noms de rues Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois

Mystérieux noms de rues Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois samedi 20 septembre 2025.

Mystérieux noms de rues 20 et 21 septembre Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher

Réservation à partir du lundi 8 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Les rues composent la ville, et son réseau de voies délimite les espaces bâtis. Leurs noms sont intimement liés à l’histoire urbaine. Ainsi, ils nous racontent Blois à travers des anecdotes, les monuments aujourd’hui disparus ou encore la topographie du lieu.

Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

Les rues composent la ville, et son réseau de voies délimite les espaces bâtis. Leurs noms sont intimement liés à l’histoire urbaine. Ainsi, ils nous racontent Blois à travers des anecdotes, les ou…

© Ville de Blois