Mystery Chez Paulette Pagney-derrière-Barine

Mystery Chez Paulette Pagney-derrière-Barine samedi 25 octobre 2025.

Mystery Chez Paulette

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Les consins sont de retour !

Après deux premières prestations qui ont, à coup sûr, laissé des traces dans les mémoires des personnes présentes en 2018 et 2022, MYSTERY sera de nouveau Chez Paulette pour un show unique, en exclu française.

8 albums studo dont le dernier, le superbe « Redemption » sorti en 2023 et acclamé par les critiques, ont forgé la réputation de ce groupe devenu leader du rock progressif « Made in Canada ».

MYSTERY a su créer, au fil des années, un son unique et enchanteur avec son rock symphonique sophistiqué.

La bande à Michel St-Père est certainement devenue maintenant l’un des groupes de rock progressif les plus populaires et respectés au monde.

Cette année le « MYSTERY Live Band » fête le 10ème anniversaire de l’album « Delusion rain » … mais il ne manquera pas de jouer les titres emblématiques de son répertoire, offrant toujours un spectacle live tout en maîtrise.

Alors un conseil ne loupez pas ce groupe si vous êtes fans de YES, PENDRAGON, IQ, MARILLION !Tout public

32 .

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com

English :

The consins are back!

After their first two performances in 2018 and 2022, MYSTERY will be back at Chez Paulette for a unique, exclusive French show.

8 studo albums, including the last one, the superb and critically acclaimed « Redemption », released in 2023, have forged the reputation of this band that has become the leader of progressive rock « Made in Canada ».

Over the years, MYSTERY have created a unique and enchanting sound with their sophisticated symphonic rock.

Michel St-Père’s band has certainly become one of the most popular and respected progressive rock bands in the world.

This year, the « MYSTERY Live Band » celebrates the 10th anniversary of the « Delusion Rain » album… but they’ll also be playing the iconic songs from their repertoire, always offering a masterful live show.

So a word of advice: don’t miss this band if you’re a fan of YES, PENDRAGON, IQ, MARILLION!

German :

Die Konsins sind wieder da!

Nach zwei ersten Auftritten, die mit Sicherheit Spuren in den Erinnerungen der Anwesenden in den Jahren 2018 und 2022 hinterlassen haben, wird MYSTERY wieder bei Chez Paulette sein, um eine einzigartige Show zu bieten, die exklusiv in Frankreich stattfindet.

8 Studo-Alben, von denen das letzte, das großartige und von den Kritikern gefeierte « Redemption » 2023 erschien, haben den Ruf dieser Band geprägt, die zum Marktführer des Progressive Rock « Made in Canada » geworden ist.

MYSTERY haben mit ihrem anspruchsvollen Symphonic Rock über die Jahre einen einzigartigen und bezaubernden Sound geschaffen.

Die Band um Michel St-Père ist sicherlich mittlerweile zu einer der beliebtesten und angesehensten Progressive-Rock-Bands der Welt geworden.

Dieses Jahr feiert die « MYSTERY Live Band » das 10-jährige Jubiläum des Albums « Delusion rain » … aber sie wird es nicht versäumen, die ikonischen Titel aus ihrem Repertoire zu spielen und immer eine meisterhafte Live-Show zu bieten.

Ein Tipp also: Lassen Sie sich diese Band nicht entgehen, wenn Sie Fans von YES, PENDRAGON, IQ, MARILLION sind!

Italiano :

I consin sono tornati!

Dopo le prime due esibizioni del 2018 e del 2022, che hanno sicuramente lasciato il segno nella memoria dei presenti, i MYSTERY torneranno a Chez Paulette per uno spettacolo unico, in esclusiva per la Francia.

8 album di successo, tra cui l’ultimo, il superbo e acclamato « Redemption », pubblicato nel 2023, hanno forgiato la reputazione di questo gruppo che è diventato il leader del rock progressivo « Made in Canada ».

Nel corso degli anni, i MYSTERY hanno creato un suono unico e incantevole con il loro sofisticato rock sinfonico.

La band di Michel St-Père è certamente diventata una delle band di rock progressivo più popolari e rispettate al mondo.

Quest’anno la MYSTERY Live Band festeggia il 10° anniversario dell’album « Delusion Rain »… ma non mancherà di suonare i brani iconici del suo repertorio, mettendo sempre in scena uno spettacolo dal vivo magistrale.

Quindi un consiglio: non perdetevi questa band se siete fan di YES, PENDRAGON, IQ o MARILLION!

Espanol :

¡Vuelven las consinas!

Tras sus dos primeras actuaciones en 2018 y 2022, que dejaron una huella imborrable en la memoria de los asistentes, MYSTERY volverá a Chez Paulette para un espectáculo único, exclusivo en Francia.

8 álbumes studo, incluido el último, el magnífico y aclamado por la crítica « Redemption », publicado en 2023, han forjado la reputación de esta banda que se ha convertido en los líderes del rock progresivo « Made in Canada ».

A lo largo de los años, MYSTERY han creado un sonido único y encantador con su sofisticado rock sinfónico.

La banda de Michel St-Père se ha convertido sin duda en uno de los grupos de rock progresivo más populares y respetados del mundo.

Este año, la MYSTERY Live Band celebra el 10º aniversario de su álbum ‘Delusion Rain’… pero no dejarán de tocar los temas emblemáticos de su repertorio, ofreciendo siempre un espectáculo magistral en directo.

Así que un consejo: ¡no te pierdas a esta banda si eres fan de YES, PENDRAGON, IQ o MARILLION!

L’événement Mystery Chez Paulette Pagney-derrière-Barine a été mis à jour le 2025-09-17 par MT TERRES TOULOISES