Mystery Game Oenologique RN7 Châteauneuf-le-Rouge

Informations pratiques

Châteauneuf-le-Rouge

Mystery Game Oenologique

Dimanche 18 octobre 2026 de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h. RN7 Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Le Chateau de la Galinière et les Dégustations Sens-ées de Virginie présentent et organisent un concept innovant et inédit qui n’existe nulle part ailleurs.

Ce Mystery game est une véritable enquête immersive où la dégustation devient la clé pour résoudre le mystère à travers plusieurs indices et énigmes.



Le jeu mélange :

– Jeux sensoriels et ludiques

– Missions secrètes

– Plusieurs dégustations de vin

– Jeux de rôle et d’improvisation

– Anecdotes sur le monde du vin

– Coopération, réflexion, observation et manipulation

Soit 2h d’apprentissage, de loisirs, de rires, de partage et de convivialité !!



Plongez au cœur de l’univers du château lors de cette expérience unique et ludique, accessible à tous, que l’on soit novice en vin ou aux escape game.



Réservation obligatoire 48h en avance. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler à moins de 6 participants. .

RN7 Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 78 68 97 lucie.bellanger@chateaudelagaliniere.com

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English :

The Château de la Galinière and Virginie’s Sens-Ées Tastings present and organize an innovative and unique concept that cannot be found anywhere else.

L’événement Mystery Game Oenologique Châteauneuf-le-Rouge a été mis à jour le 2026-09-10 par Provence Tourisme