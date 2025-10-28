Mystery, le maître des illusions Comédie de Limoges Comédie de Limoges Limoges

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

2025-10-28

2025-11-02

2025-10-28

Bienvenue dans le monde de Faéria, bienvenue dans un monde fantastique ou vivent de nombreuses créatures en tout genre, faune, dragon, magicien. Ce lieu unique et moyenâgeux est sous le contrôle du grand magicien Morkan assisté de son fidèle miroir magique Dopple. Mais les années passant, le vieux magicien sens qu’il est temps de transmettre ses formules de magie et autres sortilèges, contenu dans son vieux grimoire. Seul un ou une élu(e) pourrait alors recevoir ce don unique, mais encore faut-il relever un grand nombre d’étapes…

Qui osera relever le défi pour devenir le prochain maître des illusions ?!

Durée 1h. Dès 3 ans. .

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39

