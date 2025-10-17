MYSTERY LE MAÎTRE DES ILLUSIONS La Boîte à Rire Perpignan

MYSTERY LE MAÎTRE DES ILLUSIONS

La Boîte à Rire 113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 15:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-24

La Boite à Rire 113, avenue du Palais des Expositions

.

La Boîte à Rire 113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

La Boite à Rire 113, avenue du Palais des Expositions

German :

La Boite à Rire 113, avenue du Palais des Expositions

Italiano :

La Boite à Rire 113, avenue du Palais des Expositions

Espanol :

La Boite à Rire 113, avenue du Palais des Expositions

L’événement MYSTERY LE MAÎTRE DES ILLUSIONS Perpignan a été mis à jour le 2025-10-17 par PERPIGNAN TOURISME