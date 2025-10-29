Mystery party parc de dinosaures Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou

Mystery party parc de dinosaures Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou mercredi 29 octobre 2025.

Mystery party parc de dinosaures

Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 18:00:00

fin : 2025-10-29 20:00:00

Date(s) :

2025-10-29

C’est le retour des murder party !

Le principe est simple, pendant une soirée vous incarnez un personnage et vous devez résoudre un mystère. La médiathèque enverra en amont aux participants, les fiches personnages à incarner (attention ne surtout pas les révéler avant). Pendant cette partie, les organisateurs vous aideront dans votre enquête !

La thématique pour les enfants vous êtes les gardiens d’un parc avec des dinosaures et vous devrez vous assurer que le parc reste ouvert !

A partir de 7-8 ans

Vous avez jusqu’au 13 octobre pour vous inscrire par mail. .

Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mystery party parc de dinosaures Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2025-10-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme