MYSTIC NIGHT Montpellier

MYSTIC NIGHT

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Mystic Night

20h 22h au restaurant

Entre tirage de cartes, énergies des pierres et bijoux envoûtants, profitez d’une parenthèse hors du temps autour d’un délicieux repas et de cocktails éphémères créés pour l’occasion.

Laissez l’univers vous murmurer ses secrets, verre à la main…

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 49 42 00 72

English :

Mystic Night

8pm 10pm at the restaurant

Between card drawing, stone energies and enchanting jewelry, enjoy a timeless interlude over a delicious meal and ephemeral cocktails created for the occasion.

German :

Mystic Night

20:00 22:00 Uhr im Restaurant

Genießen Sie eine zeitlose Auszeit zwischen Kartenlegen, Steinenergien und bezaubernden Schmuckstücken bei einem köstlichen Essen und eigens kreierten Cocktails.

Italiano :

Notte mistica

dalle 20.00 alle 22.00 al ristorante

Godetevi un intermezzo senza tempo davanti a un pasto delizioso e a cocktail effimeri creati per l’occasione, con letture di carte, energie delle pietre e gioielli incantati.

Espanol :

Noche Mística

20.00 h 22.00 h en el restaurante

Disfrute de un interludio atemporal con una deliciosa comida y cócteles efímeros creados para la ocasión, con lecturas de cartas, las energías de las piedras y joyas hechizantes.

