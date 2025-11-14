MYSTIC NIGHT Montpellier
MYSTIC NIGHT Montpellier vendredi 14 novembre 2025.
MYSTIC NIGHT
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Mystic Night
20h 22h au restaurant
Entre tirage de cartes, énergies des pierres et bijoux envoûtants, profitez d’une parenthèse hors du temps autour d’un délicieux repas et de cocktails éphémères créés pour l’occasion.
Mystic Night
20h 22h au restaurant
Entre tirage de cartes, énergies des pierres et bijoux envoûtants, profitez d’une parenthèse hors du temps autour d’un délicieux repas et de cocktails éphémères créés pour l’occasion.
Laissez l’univers vous murmurer ses secrets, verre à la main…
Réservation en ligne .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 49 42 00 72
English :
Mystic Night
8pm 10pm at the restaurant
Between card drawing, stone energies and enchanting jewelry, enjoy a timeless interlude over a delicious meal and ephemeral cocktails created for the occasion.
German :
Mystic Night
20:00 22:00 Uhr im Restaurant
Genießen Sie eine zeitlose Auszeit zwischen Kartenlegen, Steinenergien und bezaubernden Schmuckstücken bei einem köstlichen Essen und eigens kreierten Cocktails.
Italiano :
Notte mistica
dalle 20.00 alle 22.00 al ristorante
Godetevi un intermezzo senza tempo davanti a un pasto delizioso e a cocktail effimeri creati per l’occasione, con letture di carte, energie delle pietre e gioielli incantati.
Espanol :
Noche Mística
20.00 h 22.00 h en el restaurante
Disfrute de un interludio atemporal con una deliciosa comida y cócteles efímeros creados para la ocasión, con lecturas de cartas, las energías de las piedras y joyas hechizantes.
L’événement MYSTIC NIGHT Montpellier a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT MONTPELLIER