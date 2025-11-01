MYSTI’JEUX Saint-Chély-d’Apcher samedi 1 novembre 2025.

MYSTI’JEUX

Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-01 23:00:00

Date(s) :

2025-11-01

L’association LozerePlay a le plaisir de vous annoncer que la première édition du Mysti’Jeux Festival de jeux de société pour découvrir, jouer et partager, seul, en famille ou entre amis.

On vous y attend nombreux et déguisé !

L’association LozerePlay a le plaisir de vous annoncer que la première édition du Mysti’Jeux Festival de jeux de société pour découvrir, jouer et partager, seul, en famille ou entre amis.

On vous y attend nombreux et déguisé ! .

Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 44 75 50

English :

The LozerePlay association is pleased to announce the first edition of Mysti?Jeux: a festival of board games to discover, play and share, alone, with family or friends.

We look forward to seeing many of you there in costume!

German :

Der Verein LozerePlay freut sich, Ihnen die erste Ausgabe von Mysti?Jeux anzukündigen: Ein Festival für Gesellschaftsspiele zum Entdecken, Spielen und Teilen, allein, mit der Familie oder mit Freunden.

Wir erwarten Sie zahlreich und verkleidet!

Italiano :

L’associazione LozerePlay è lieta di annunciare la prima edizione di Mysti?Jeux: un festival di giochi da tavolo da scoprire, giocare e condividere, da soli, in famiglia o con gli amici.

Vi aspettiamo numerosi in maschera!

Espanol :

La asociación LozerePlay se complace en anunciar la primera edición de Mystièges Jeux: un festival de juegos de mesa para descubrir, jugar y compartir, solo, en familia o con amigos.

Esperamos veros a muchos de vosotros disfrazados

L’événement MYSTI’JEUX Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2025-10-08 par 48-OT Margeride en Gévaudan