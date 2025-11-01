MYSTI’JEUX Saint-Chély-d’Apcher
MYSTI’JEUX Saint-Chély-d’Apcher samedi 1 novembre 2025.
MYSTI’JEUX
Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Début : 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-11-01 23:00:00
2025-11-01
L’association LozerePlay a le plaisir de vous annoncer que la première édition du Mysti’Jeux Festival de jeux de société pour découvrir, jouer et partager, seul, en famille ou entre amis.
On vous y attend nombreux et déguisé !
Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 44 75 50
English :
The LozerePlay association is pleased to announce the first edition of Mysti?Jeux: a festival of board games to discover, play and share, alone, with family or friends.
We look forward to seeing many of you there in costume!
German :
Der Verein LozerePlay freut sich, Ihnen die erste Ausgabe von Mysti?Jeux anzukündigen: Ein Festival für Gesellschaftsspiele zum Entdecken, Spielen und Teilen, allein, mit der Familie oder mit Freunden.
Wir erwarten Sie zahlreich und verkleidet!
Italiano :
L’associazione LozerePlay è lieta di annunciare la prima edizione di Mysti?Jeux: un festival di giochi da tavolo da scoprire, giocare e condividere, da soli, in famiglia o con gli amici.
Vi aspettiamo numerosi in maschera!
Espanol :
La asociación LozerePlay se complace en anunciar la primera edición de Mystièges Jeux: un festival de juegos de mesa para descubrir, jugar y compartir, solo, en familia o con amigos.
Esperamos veros a muchos de vosotros disfrazados
