Mystika Experience Rue Paul Mairat Angoulême

Mystika Experience

Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Plongez dans un univers dédié au bien-être, à la spiritualité et aux énergies positives. Que vous soyez passionné(e), curieux(se) ou simplement en quête d’un moment de détente et de découverte, c’est l’évènement à ne pas manquer.

.

Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine fnsmevents@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in a world dedicated to well-being, spirituality and positive energies. Whether you’re passionate, curious or simply looking for a moment of relaxation and discovery, this is the event not to be missed.

L’événement Mystika Experience Angoulême a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême