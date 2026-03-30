Mystika Experience Rue Paul Mairat Angoulême
Mystika Experience Rue Paul Mairat Angoulême samedi 6 juin 2026.
Mystika Experience
Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Plongez dans un univers dédié au bien-être, à la spiritualité et aux énergies positives. Que vous soyez passionné(e), curieux(se) ou simplement en quête d’un moment de détente et de découverte, c’est l’évènement à ne pas manquer.
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Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine fnsmevents@yahoo.com
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English :
Immerse yourself in a world dedicated to well-being, spirituality and positive energies. Whether you’re passionate, curious or simply looking for a moment of relaxation and discovery, this is the event not to be missed.
L’événement Mystika Experience Angoulême a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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