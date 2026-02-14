Mythe et légende autour de Jean Leperdit, Musée Quai Zola, Rennes

Mythe et légende autour de Jean Leperdit Mardi 17 février, 15h00 Musée Quai Zola Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T15:00:00+01:00 – 2026-02-17T15:45:00+01:00

Fin : 2026-02-17T15:00:00+01:00 – 2026-02-17T15:45:00+01:00

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Visite à deux voix dans l’exposition La Jeunesse des Beaux-Arts : les Archives Municipales et le Musée des beaux-arts vous révéleront comment Jean Leperdit, maire de Rennes de 1794 à 1795, est deven… Visite guidée tout public Quai Zola