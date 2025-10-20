« MYTHES », exposition imaginée par Simon Porte Jacquemus Collège des Bernardins Paris

« MYTHES », exposition imaginée par Simon Porte Jacquemus Collège des Bernardins Paris lundi 20 octobre 2025.

L’installation révèle une résonance commune entre ligne, volume et présence humaine. C’est une conversation à travers le temps : de la terre cuite et des marbres d’Olympie qui inspirèrent Maillol, à ses bronzes de petit format, jusqu’aux drapés structurés des vêtements Jacquemus. En chacun se trouvent à la fois l’allégorie et le monument. La continuité est palpable : l’antique nourrit Maillol, et Maillol, à son tour, nourrit le travail de Simon Porte Jacquemus.

‍À l’origine de tout repose la sculpture antique, ce point d’origine inépuisable. Ces marbres ont offert aux générations qui suivirent un langage de mesure. Ils sont la discipline par laquelle la nature a pu être distillée en mythe et, pour Simon Porte Jacquemus, ils sont la géométrie qui soutient la prestance d’une silhouette.

Cette première collaboration entre la Galerie Chenel, la Galerie Dina Vierny et Simon Porte Jacquemus en tant que commissaire d’exposition orchestre un dialogue entre l’antique, le sculpté et le quotidien.

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Collège des Bernardins 20, rue de Poissy 75005 Paris