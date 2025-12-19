Mythologie, Prométhée, Pandore et Orphée Musée départemental Arles antique Arles

Mythologie, Prométhée, Pandore et Orphée

Samedi 28 février 2026 de 15h à 16h40.

15h visite flash

16h conférence. Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre Arles Bouches-du-Rhône

La mythologie sous toutes ses formes une visite flash des collections et un spectacle.

Au programme



Visite flash

Une visite en lien avec le spectacle. Une présentation de la mosaïque d’Orphée et du sarcophage de Prométhée.



Tentative de conférence mythologique en théâtre d’objets

Petite conférence mythologique, héroïque en 3D, spectacle olympien de sons et objets en couleurs et en plastique ! Venez sans complexe d’Œdipe réviser vos classiques. Vous en ressortirez comme né de la cuisse de Jupiter. Vous chevaucherez Pégase , sillonnerez les cieux et survolerez la mer Egée aux côtés d’Icare et d’Apollon, mais ne craignez rien seule la guide y laissera quelques plumes. Nous boirons ensemble un verre d’Ambroisie avec Bacchus et tendrons la pomme à Venus. Tout ce que vous saviez déjà sans oser le demander (prière de préparer ses questions.)

Solo burlesque la mythologie en théâtre d’objets.

Attention spectacle en travaux !

Au menu salades grecques à la mayonnaise

Idée originale et interprétation Emmanuelle Lévy

Regards extérieurs et conseils artistiques Fred Ladoué de la Cie Volpinex et Garance Guierre. .

Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

English :

Mythology in all its forms: a flash tour of the collections and a show.

