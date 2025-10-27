Mythologie romaine au coin du feu Les Minutes Bleues Rue César Mulon Corseul

Mythologie romaine au coin du feu Les Minutes Bleues

Rue César Mulon Coriosolis Corseul Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-27 16:45:00

fin : 2025-10-27 18:30:00

2025-10-27

Voyagez dans l’Empire romain avec une visite immersive du Temple de Mars. Puis entrez dans la grange attenante. Le feu crépite, le conteur vous attend pour vous transporter au cœur de la mythologie romaine.

A partir de 6 ans

Réservation obligatoire

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Rue César Mulon Coriosolis Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 35 10

