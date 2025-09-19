Mythologies V2 Méru

rue Aristide Briand Méru Oise

Tarif : 15 – 15 – 17

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-27 22:45:00

2025-09-19 2025-09-26

La fin du monde approche le Soleil va s’éteindre. Les dieux, menés par Quetzalcóatl, offrent aux hommes une dernière chance.

Ils réclament la vie de Milintica, fils de l’empereur aztèque mais celui-ci refuse de se sacrifier et s’enfuit. L’histoire prend alors une tournure inattendue ! Le jeune aztèque se retrouve dans un autre monde, un autre temps… celui de la Grèce antique.

Là, il rencontre Athéna qui s’apprête a` participer aux Jeux Olympiques avec sa fière équipe d‘Atalantes. Loin de chez lui, le jeune homme bouscule les mythes grecs mais aussi ses propres idées reçues.

DEVIENDRA-T-IL LE HÉROS DONT SON PEUPLE A BESOIN ?

29 tableaux vivants ont déjà fait voyager près de 2.000 spectateurs en 2024 à la rencontre de scènes de danse, théâtre, jonglerie, acrobaties aériennes, combats de sabre laser.

Effets pyrotechniques, jeux d’eau et de lumière, décors et costumes grandioses vous offriront une expérience pleine de magie pour petits et grands ! 15 .

rue Aristide Briand Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 6 66 18 85 82 artsouillesetcie@free.fr

