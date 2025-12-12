MYTHOS ET LA CLE DES DIEUX – COMEDIE DE RENNES Rennes

MYTHOS ET LA CLE DES DIEUX Début : 2026-02-18 à 15:00. Tarif : – euros.

Plongez dans une aventure mythologique captivante avec Eurêka Mythos, un jeune aventurier passionné par les légendes antiques. Professeur à la prestigieuse Grimm Académie, Eurêka raconte à ses jeunes élèves sa plus grande quête : la recherche de la Clef des Dieux, un artefact légendaire renfermé dans un coffre magique et protégé par les énigmes des dieux grecs. Au fil de ses récits, Mythos transporte le public dans un univers fantastique, explorant les temples majestueux d’Athéna, les profondeurs marines de Poséidon, l’atelier volcanique de Héphaïstos, et le palais doré de Héra. Chaque étape de cette aventure met à l’épreuve la sagesse, la persévérance, la créativité et l’harmonie, des qualités que les enfants sont invités à démontrer à travers des énigmes participatifs, des chansons, des danses, et des défis ludiques. Avec les indices collectés, Eurêka et ses apprentis aventuriers doivent résoudre l’énigme finale pour ouvrir le coffre et révéler la Clef des Dieux. Ce voyage initiatique, rempli d’humour, de surprises et d’enseignements, invite petits et grands à réfléchir sur des valeurs essentielles telles que la curiosité, l’entraide et la force des liens qui nous unissent. Un spectacle éducatif et immersif qui fait rire, émerveille et inspire !

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35