Mythos & La clé des dieux | Spectacle Jeune Public Joséphine B, Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 16:00 – 16:45

Gratuit : non Réservations sur Thamani.fr, ou directement sur place. Tarif unique : 10 €Réservation conseillée.Billetterie en ligne :https://thamani.fr/mythosdieux/Réservation possible également sur place le jour du spectacle, dans la limite des places disponibles.Ouverture des portes 30 minutes avant la représentation.Durée : 45 minutesSpectacle jeune public. Tout public, En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 11

Prêts à rejoindre la Grimm Académie ? Eurêka Mythos, jeune professeur passionné de légendes antiques, raconte à ses élèves la quête de sa vie : retrouver la Clef des Dieux, un artefact légendaire enfermé dans un coffre magique, protégé par les énigmes redoutables des dieux de l’Olympe. De temple en temple, le public est transporté dans un univers fantastique et somptueux : les colonnes majestueuses d’Athéna, les abysses de Poséidon, l’atelier volcanique d’Héphaïstos, le palais doré d’Héra… À chaque étape, les enfants sont mis à contribution pour résoudre des énigmes, relever des défis, chanter et danser aux côtés du comédien Romain Loubeyre, dont l’énergie et la complicité avec le jeune public font mouche à chaque représentation.Bien plus qu’un simple spectacle, Mythos & la Clé des Dieux est un voyage initiatique qui valorise la sagesse, la persévérance, la curiosité et l’entraide — des valeurs que les enfants portent avec eux bien après le rideau tombé, à la Salle Joséphine B. de Nantes. Éducatif, immersif, drôle et spectaculaire : une sortie en famille qui réveille les petits explorateurs. Dès 3 ans. ?????

Joséphine B, Nantes Nantes 44000



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