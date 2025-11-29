MYZE L’AÉRO Bron

MYZE Samedi 29 novembre, 22h30 L’AÉRO Métropole de Lyon

Avec lui une soirée pleine de good vibes et de bonne humeur. Habitué des lieux il sera vous faire bouger entre latino, 2000’s, Funk, Électro … Il y en aura pour tous les gouts.

Tu cherches LA soirée qui remonte le temps ? ⬇️

La soirée qui te fais vivre et revivre le meilleur du son à l’ancienne version club by @myze_music !

⚡⚡Soirée Spéciale Girl Power ⚡⚡

L'AÉRO Aéroport de Bron, 69500 Bron Bron 69500 Village Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 15 01 02 https://www.restaurant-laero.fr/ https://www.facebook.com/laerobron

L' AERO est un restaurant & bar, dans un cadre atypique et exceptionnel.

Offrez-vous le charme du dépaysement à deux pas du centre de Lyon. Terrasse près de Lyon ou salle avec de grands volumes, nous avons de quoi vous ravir et vous embarquer dans une nouvelle dimension, celle du décollage immédiat !

C’est aussi l’adresse incontournable des soirées du vendredi et samedi soir de l’Est lyonnais. A noter également le Music Live le jeudi soir, dès 18h !

Où sortir à Lyon ? Au bord des pistes de L’AERO’port de Bron bien sûr !

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars DJ Vintage