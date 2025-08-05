N degrés de liberté Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 20:30:00

fin : 2026-02-10 22:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Sept personnes sur un tréteau.

Sept comédien.ne.s pour raconter une révolution, qui ressemble à la Commune de Paris

Sur le tréteau, le chaos de la révolution côtoie le système chaotique de la météo.

Et une tempête se prépare.

Celle, inédite, d’un changement climatique, politique et social.

En physique, le nombre de degrés de liberté d’un système permet de déterminer à quel point celui-ci peut évoluer sans contrainte.

Et ‘n’, c’est toujours l’inconnu. .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

