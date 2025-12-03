N.éon Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

N.éon

Théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 21.5 – 21.5 – 21.5 EUR

Début : 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-03

2026-02-03

Compagnie Yvann Alexandre

S’inspirant de l’art cinétique*, Yvann Alexandre poursuit sa recherche sur le mouvement et tisse d’infinies interactions entre les danseur·euses et les spectateur·ices.

Dans un dialogue fantasmé avec l’artiste, et sans le convoquer sur scène, le chorégraphe observe et répond à l’oeuvre de Zilvinas Kempinas, héritier des recherches de l’art cinétique dans les années 60. Dans cet aller-retour incessant entre l’intime et le déploiement, féminin et masculin, solitude et sens du collectif,

les interprètes sont autant d’illusions que de mondes possibles. N.éon investit l’espace, dessine des entrelacs, et joue avec les phénomènes de perception dans une alternance d’apparition et de disparition. Mouvement, lumière, son, relation aux publics, interprètes et dramaturgie forment un tout pour une expérience vivante et sensible.

Yvann Alexandre est un chorégraphe ligérien qui regarde le monde, droit dans la danse, et cartographie l’écho du monde en lui, avec attention et délicatesse. Il dirige depuis 2019 le Théâtre Francine Vasse à Nantes.

* courant artistique des années 1950 qui désigne des oeuvres d’art mises en mouvement par le vent, les spectateur·ices ou un mécanisme motorisé.

Danse

mardi 3 février 2026 20h30

Théâtre des Ursulines

à partir de 14 ans

durée 50 min

placement numéroté, tarif C .

Théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

