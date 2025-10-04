N.FLYING – LE TRIANON Paris

N.FLYING – LE TRIANON Paris samedi 4 octobre 2025.

N.FLYING Début : 2025-10-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Groupe de rock alternatif sud-coréen très populaire, N.Flying (abréviation de New Flying) s’est formé en 2013 sous l’égide d’un géant du divertissement et s’est fait connaître du grand public grâce à son tube « Rooftops » de 2019. Fonctionnant à l’origine comme un quatuor composé de Seunghyub (Lee Seung-hyub, leader, rappeur principal, chanteur principal, guitariste rythmique et pianiste), Kwangjin (Kwon Kwang-jin, basse, chant), Hun (Cha Hun, guitariste principal, chant) et Jaehyun (Kim Jae-hyun, batterie), le groupe a publié son premier single, « Basket », au Japon peu de temps après sa formation. Ils ont fait leurs débuts en Corée au début de l’année 2015 avec la sortie de l’EP Awesome, suivi de près par le LP Lonely de trois chansons plus tard en octobre. En 2017, le groupe s’est élargi à cinq membres avec l’arrivée de Hweseung (Yoo Hwe-seung, chanteur principal), qui a fait ses débuts sur l’EP The Real : N.Flying. Le groupe a publié deux autres EP en 2018, The Hottest : N. Flying et How Are You ? Kwangjin a quitté le groupe au milieu d’une certaine controverse peu après la sortie de ce dernier EP et a été remplacé par le nouveau bassiste/chanteur Dongsung (Seo Dong Sung) au début de 2020. Le groupe a plongé tête la première dans le grand public au début de 2019 avec la sortie du single « Rooftops », qui s’est hissé au sommet des charts en Corée et au Japon. L’EP Spring Shining est arrivé en avril, suivi d’un autre EP, Yaho, en octobre. Brotherhood, le premier album japonais du groupe, est sorti au printemps. ~ James Christopher Monger, RoviLe nombre de place est limité à 8 par commande.LIVE NATION – L-R-20-7529/L-R-22-1699

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75