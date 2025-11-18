N.Ormes Haguenau

mardi 18 novembre 2025.

N.Ormes

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-18 20:30:00

fin : 2025-11-18 21:30:00

Date(s) :

2025-11-18

Le duo Agathe et Adrien repousse ici les limites et les attentes de leurs propres corps et des normes genrées. Provocante, dysfonctionnelle et tendre, cette pièce amène le spectateur à remettre en question ses propres a priori.

L’histoire met en scène deux protagonistes et leur relation naviguant entre complicité et lutte de pouvoir. Alliant habilement main à main, jeux icariens et danse, la scène devient une arène. Peu à peu, les archétypes tombent au combat, laissant place à une quête d’amitié, d’équité, en puissance et en fluidité.

Avec une scénographie minimaliste, et l’éclairage riche de Claire Seyller, nous suivons cette relation à travers des moments de frénésie et d’épuisement. La partition originale de Simon Leoza nous porte à travers l’évolution intime et grandiose des protagonistes, où l’échange de rôles et des portés, comme nouveau langage, brouille toutes nos préconceptions. .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

The duo Agathe and Adrien push the limits and expectations of their own bodies and gendered norms.

German :

Das Duo Agathe und Adrien verschiebt hier die Grenzen und Erwartungen ihrer eigenen Körper und der Gendernormen.

Italiano :

Il duo Agathe e Adrien si spinge oltre i confini e le aspettative del proprio corpo e delle norme di genere.

Espanol :

El dúo Agathe y Adrien supera los límites y las expectativas de sus propios cuerpos y las normas de género.

