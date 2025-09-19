N7 en fête- 13 ème édition Loriol-sur-Drôme
N7 en fête- 13 ème édition Loriol-sur-Drôme vendredi 19 septembre 2025.
N7 en fête- 13 ème édition
Loriol-sur-Drôme Drôme
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21
2025-09-19
Exposition de voitures de collection, défilé, animation musicale, balade en voiture d’époque, jeux, bal rétro et brocante! Détails des journées ci-dessous.
Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 26 39 82 ola.loriol@gmail.com
English :
Vintage car show, parade, musical entertainment, vintage car rides, games, retro ball and flea market! Details of the days below.
German :
Ausstellung von Oldtimern, Parade, musikalische Unterhaltung, Fahrt in Oldtimern, Spiele, Retro-Ball und Flohmarkt! Einzelheiten zu den Tagen finden Sie unten.
Italiano :
Esposizione di auto d’epoca, sfilata, intrattenimento musicale, giri in auto d’epoca, giochi, ballo retrò e mercatino delle pulci! I dettagli delle giornate sono riportati di seguito.
Espanol :
Exposición de coches clásicos, desfile, animación musical, paseos en coches antiguos, juegos, baile retro y mercadillo Detalles de los días a continuación.
