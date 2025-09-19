N7 en fête- 13 ème édition Loriol-sur-Drôme

N7 en fête- 13 ème édition Loriol-sur-Drôme vendredi 19 septembre 2025.

N7 en fête- 13 ème édition

Loriol-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-19

Exposition de voitures de collection, défilé, animation musicale, balade en voiture d’époque, jeux, bal rétro et brocante! Détails des journées ci-dessous.

.

Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 26 39 82 ola.loriol@gmail.com

English :

Vintage car show, parade, musical entertainment, vintage car rides, games, retro ball and flea market! Details of the days below.

German :

Ausstellung von Oldtimern, Parade, musikalische Unterhaltung, Fahrt in Oldtimern, Spiele, Retro-Ball und Flohmarkt! Einzelheiten zu den Tagen finden Sie unten.

Italiano :

Esposizione di auto d’epoca, sfilata, intrattenimento musicale, giri in auto d’epoca, giochi, ballo retrò e mercatino delle pulci! I dettagli delle giornate sono riportati di seguito.

Espanol :

Exposición de coches clásicos, desfile, animación musical, paseos en coches antiguos, juegos, baile retro y mercadillo Detalles de los días a continuación.

L’événement N7 en fête- 13 ème édition Loriol-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme