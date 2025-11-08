Naad Japa Salle Nuit de Noces Lannilis

Naad Japa Salle Nuit de Noces Lannilis samedi 8 novembre 2025.

Naad Japa

Salle Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Naad Japa (folk primal) est à la musique ce que la calligraphie d’art est à l’écriture des voix qui se lovent dans les pleins et déliés d’une instrumentation singulière, des mélopées envoûtantes, une langue qui vient du cœur et touche par son authenticité. .

Salle Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne

