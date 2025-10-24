Naad Japa Porjou Plestin-les-Grèves

Début : 2025-10-24 19:00:00

fin : 2025-10-24 20:30:00

2025-10-24

Naad Japa (folk primal).

Autour de mélodies inspirées, chantées en une langue entourée de mystère, Naad Japa déploie une énergie musicale festive et contagieuse qui vous porte de rêves en transes. Les compositions et les arrangements sont riches de contrastes les mélopées envoûtantes se muent en envolées sauvages, les pulsations se font tribales avant de s’apaiser dans l’harmonie des contre-chants… Et, lorsqu’au détour d’une touche de mélancolie survient une irrépressible envie de sourire et de danser, Naad Japa brûle du feu des peuples nomades. .

Porjou L’Improbable Café Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79

