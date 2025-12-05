NADAL DES OURS À THUIR Thuir
À l’occasion des Fêtes, les ours s’installent à Thuir !
Venez vous immerger dans l’ambiance merveilleuse de Noël
Toute une ville décorée et transformée, prête à vous accueillir !
Rendez-vous dès 17h30 place de la République avec une Xicolatada offert…
Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 67
English :
For the festive season, the bears are coming to Thuir!
Come and immerse yourself in the wonderful atmosphere of Christmas!
A whole town decorated and transformed, ready to welcome you!
Join us at 5:30 p.m. on Place de la République for a free Xicolatada…
