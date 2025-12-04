NADAL DES OURS LA PATINOIRE ET LE MANÈGE Thuir

NADAL DES OURS LA PATINOIRE ET LE MANÈGE

Place de la république Thuir Pyrénées-Orientales

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-31

2026-12-05

Du 5 au 31 décembre , la capitale des Aspres va vous conter Noël. Au programme, des festivités pour tous dans une ambiance chaleureuse. On retrouve la patinoire et le manège. Ne manquez pas la grande balade de Noël et la grande déambulation lumineuse…

Place de la république Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87

English :

From December 5 to 31, the capital of the Aspres region will be telling you all about Christmas. On the program, festivities for all in a warm atmosphere. The ice rink and merry-go-round are back. Don’t miss the big Christmas stroll and the big light parade…

