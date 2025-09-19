NADAL OCCITAN

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Revivez la tradition des Noëls occitans au son des hautbois et accordéons.

Visite en français

Revivez la tradition des Noëls occitans au son des hautbois et accordéons.

La Corala de Sant Guilhem et son chef de chœur musicien Felip Carcassés animent une passejada culturelle et musicale, ponctuée de Nadalets (chants de Noel occitans). Cette balade en français permet de décrypter l’histoire occitane de la ville (toponymie, illustres personnages…), de découvrir des poèmes et des chants occitans.

Sur réservation obligatoire

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ Office de Tourisme de Montpellier extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60

English :

Relive the tradition of Occitan Christmas to the sound of oboes and accordions.

German :

Erleben Sie die Tradition der okzitanischen Weihnacht zu den Klängen von Oboen und Akkordeons.

Italiano :

Rivivete la tradizione del Natale occitano al suono di oboi e fisarmoniche.

Espanol :

Reviva la tradición de la Navidad occitana al son de oboes y acordeones.

L’événement NADAL OCCITAN Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER