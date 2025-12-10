NADAL SWIMRUN

4 Avenue Paul Vidal de la Blache Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Le dimanche 14 décembre 2025, le complexe sportif de Pézenas accueillera une compétition inédite le Nadal Swimrun.

Le Nadal Swimrun se déroulera sur la journée du 14 décembre de 9h à 16h, et se décomposera en deux parties distinctes.

Deux épreuves au format S pour tester vos limites.

La matinée sera dédiée à un contre-la-montre en duo sur une distance totale de 7,2km, composée de 6km de course à pied et 1200m de natation. Cette épreuve permettra de sélectionner les meilleures équipes qui s’affronteront l’après midi, lors des finales par catégorie (femme/homme/mixte). Ces dernières courses seront en départ mass start sur un parcours de 3,6km (3km de course à pied et 600m de natation).

Un format de course spécifique sera également proposé aux enfants à partir de 8 ans pour encourager la nouvelle génération de passionnés.

Une journée conviviale et ouverte à tous. Une buvette ainsi qu’un stand de restauration seront à disposition pour faire de cet événement un moment de partage et de rencontre.

Rendez-vous le Dimanche 14 décembre pour cette journée sportive exceptionnelle au cœur de Pézenas !

#NOEL2025 .

4 Avenue Paul Vidal de la Blache Pézenas 34120 Hérault Occitanie defitriathlon@gmail.com

English :

Organized by the Pézenas Swimrun Triathlon Club, this event aims to promote the swimrun discipline and bring together enthusiasts for a day of fun and sport.

L’événement NADAL SWIMRUN Pézenas a été mis à jour le 2025-12-08 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE