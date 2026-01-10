Nadau en concert Valence-sur-Baïse

Nadau en concert

Salle Jacques Baurens Valence-sur-Baïse Gers

Début : 2026-03-27 19:00:00

2026-03-27

L’incontournable groupe Nadau sera de nouveau en tournée en 2026 dans toute la France et fera un arrêt à Valence sur Baïse, dans le Gers, pour un concert organisé par le Comité des Fêtes au mois de mars.

Salle Jacques Baurens Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie comitedesfetesvalencesurbaise@gmail.com

The legendary Nadau band will be touring France again in 2026, stopping off in Valence sur Baïse, in the Gers, for a concert organized by the Comité des Fêtes in March.

