NADAU – SALLE LAUGA Bayonne

NADAU Début : 2026-02-28 à 20:00. Tarif : – euros.

LA VILLE DE BAYONNE ET POP UP PRÉSENTENT : NADAUAprès son incroyable succès au GRAND REX, c’est à la salle LAUGA que le groupe occitan, Nadau, donnera l’un de ses premiers concerts en 2026.Les histoires de Joan de Nadau sont autant de cartes postales jaunies qui nous renvoient à nos racines, le pays de ceux qui nous aiment et de cet amour incommensurable du « vivre au pays ».Créateur d’un lien unique avec le territoire en faisant vivre et vibrer la culture locale, Nadau est un groupe généreux dans tous les sens du terme. Il nous rappelle d’où nous venons et où nous allons. Il réveille en chacun des spectateurs cette partie d’inconscient qui est faite de nos racines, de notre enfance.Joan de Nadau fait chanter les mots de notre langue et c’est un véritable bonheur de le voir et de l’entendre. Nadau conjugue avec bonheur, guitare, violon et cornemuse et c’est par une explosion de sons en crescendo qu’il conclue sa prestation.A coup sûr une composition brillante qui vous donnera le frisson.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE LAUGA Avenue Paul Pras 64100 Bayonne 64