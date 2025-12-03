NADE – LE SOLO – PARIS Paris

NADE Début : 2026-03-15 à 19:00. Tarif : – euros.

NADEDécouvrez NADE, l’artiste pop Française à la voix singulière et au toucher pianistique trépidant. Elle est la femme de scène à la présence magnétique et au talent indéniable. Ses chansons fédératrices, alliant poésie et énergie débordante vous feront passer des rires aux larmes, du déhanchement au frisson. Découvrez la, chantez, dansez, soyez envoutés !

LE SOLO – PARIS 138 BOULEVARD RICHARD LENOIR 75011 Paris 75