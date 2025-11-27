NADEGE 100 GENE – THEATRE LE COLBERT Toulon

NADEGE 100 GENE Début : 2026-02-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Puzzle est le premier spectacle solo de Nadège, offrant une exploration intime de son parcours en tant que femme, fille d’immigrés et citoyenne du monde. Le spectacle, mêlant anecdotes personnelles et réflexions profondes, aborde des thèmes tels que la maternité, le burnout, la charge mentale, et les défis d’être une femme aujourd’hui. Avec humour et émotion, Nadège construit un récit qui invite le public à rire, réfléchir et ressentir. Chaque histoire dévoile une pièce de son puzzle de vie, offrant une perspective sur sa propre existence et celle des spectateurs.

THEATRE LE COLBERT 34 RUE VICTOR CLAPPIER 83000 Toulon 83