NADEGE – NADEGE VEUT DEVENIR UNE VRAIE PETITE FIL – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

NADEGE – NADEGE VEUT DEVENIR UNE VRAIE PETITE FIL Début : 2025-12-20 à 15:00. Tarif : – euros.

Nadège est une petite fille de neige qui veut devenir une vraie petite fille avant que le printemps n’arrive et qu’elle ne fonde au soleil. Elle va entamer un voyage fabuleux à la recherche de l’Étoile de Neige qui, selon la légende, exauce les voeux. Elle rencontrera plein d’amis qui vont l’aider dans sa quête. Nadège arrivera t-elle à trouver l’Étoile de Neige avant que le printemps n’arrive ?Auteur : Célia BrenierArtistes : Célier Brenier

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42