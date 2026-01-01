Nadia Beugré, Epique ! (pour Yikakou) Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Nadia Beugré, Epique ! (pour Yikakou)

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 20h30. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 17 EUR

Nadia Beugré entame un voyage solitaire vers Yikakou, village disparu de son enfance en Côte d’Ivoire, dont les terres dites maudites sont englouties par la forêt.

Dix ans après Quartiers libres, son premier solo, elle mêle mémoire collective et souvenirs intimes dans cette nouvelle création.



Au fil de son voyage, la chorégraphe et interprète part en quête de figures féminines marquantes. Celui de l’aïeule qui lui a donné son nom Gbahihonon, une femme qui dit ce qu’elle voit ou encore dans l’épopée de Soundiata la figure de Dô-Kamissa, une femme vieillissante qui, après avoir été lésée par son frère, s’est transformée en buffle pour détruire sa terre. Se faisant passer pour un oracle féminin, elle orchestre habilement le mariage du roi et de Sogolon Kandé, la femme bossue. La chorégraphe et interprète incarne ces figures dans un solo puissant, où elle tisse un lien entre son histoire et celles de ses ancêtres. Habitée par les voix du passé, elle partage la scène aux côtés d’une femme griot, porteuses des clans et récits oubliés, et d’une musicienne-chanteuse. .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Nadia Beugré embarks on a solitary journey to Yikakou, the lost village of her childhood in Côte d?Ivoire, whose so-called cursed lands have been swallowed up by the forest.

