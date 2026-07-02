Nadia et Lili Boulanger, musba – Musée des Beaux Arts Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Nadia et Lili Boulanger Vendredi 2 octobre, 20h00 musba – Musée des Beaux Arts Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Musique de chambre

Violoncelliste au jeu subtil et profond, Astrig Siranossian construit un programme inspiré par Jean Dupas. Le peintre bordelais, emblématique du mouvement art déco et qui a réalisé des affiches de cinéma, ainsi que la décoration du paquebot Normandie, sera au centre d’un rétrospective organisée par le Musée des Beaux-Arts. Ce concert sera précédé par la présentation d’une oeuvre du peintre, ami des soeurs Nadia et Lili Boulanger, auxquelles il dédie plusieurs dessins et tableaux.

Coproduction Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Opéra National de Bordeaux

Ouverture des réservations à partir du mercredi 2 septembre 2026 à 13H.

En savoir plus

musba – Musée des Beaux Arts Bordeaux 20 Cours d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/706199-nadia-et-lili-boulanger-correspondances-avec-jean-dupas »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-nadia-et-lili-boulanger-84061 »}]

Correspondances avec Jean Dupas | Astrig Siranossian Musique de chambre