NADIA RICHARD – THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris

NADIA RICHARD Début : 2026-01-10 à 19:00. Tarif : – euros.

NADIA RICHARD dans POURQUOI J’ATTIRE LES CONNARD ? Toi aussi, t’en as marre de tomber sur des connards ?Tu es au bon endroit Dans son premier spectacle « Pourquoi j’attire les connards ? », Nadia Richard dévoile son histoire avec humour et révèle ses précieux conseils pour reprendre confiance en soi et retrouver le contrôle sur sa vie amoureuse.Nadia Richard est comédienne et créatrice de contenus. Avec humour et une touche de féminisme, elle encourage l’empowerment, la confiance en soi et les relations saines. Plus de 300 000 personnes la suivent déjà sur les réseaux sociaux, séduites par la justesse de ses analyses et son authenticité

THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris 75