NADIA ROZ – CONSERVATOIRE LEO DELIBES Clichy

NADIA ROZ Début : 2025-11-14 à 20:30. Tarif : – euros.

Après plusieurs années de succès avec ses one woman show, Nadia Roz est de retour au théâtre dans un seule en scène étonnant et généreux ! Il était une fois la Fille du 7ème, enfin… si elle arrive à monter. Dès le rez-de-chaussée, vous ferez la connaissance de ses voisins et voisines tour à tour bavards, gâteux, collants, drôles, déprimés, exaltés… Mais que se passe-t-il au 7e étage ?C’est ce voyage que Nadia Roz vous propose. Un conte urbain où l’humanité prend toute sa place. Une histoire intime où la solidarité prime sur le chacun pour soi. Une fable singulière dans laquelle un simple digicode ouvre les portes d’un monde pas toujours enchanté mais résolument humain. De et avec Nadia Roz

CONSERVATOIRE LEO DELIBES 59 RUE MARTRE 92110 Clichy 92