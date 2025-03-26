MARINE LEONARDI – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours
samedi 7 février 2026.
MARINE LEONARDI Début : 2026-02-07 à 20:00. Tarif : – euros.
Artiste :Marine LeonardiTitre : Mauvaise grainePitch : Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .Production :Agapè & All Good Production
AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37