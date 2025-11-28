Nadia Roz : La fille du 7ème Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One woman show Nadia Roz est de retour au théâtre dans un seule-en-scène étonnant et généreux, après plusieurs années de succès avec ses one woman show. Il était une fois la Fille du 7ème, enfin… si elle arrive à monter. Dès le rez-de-chaussée, vous ferez la connaissance de ses voisins et voisines tour à tour bavards, gâteux, collants, drôles, déprimés, exaltés…Mais que se passe-t-il au 7e étage ? C’est ce voyage que Nadia Roz vous propose. Un conte urbain où l’humanité prend toute sa place.Une histoire intime où la solidarité prime sur le chacun pour soi.Une fable singulière dans laquelle un simple digicode ouvre les portes d’un monde pas toujours enchanté mais résolument humain. Représentations du 26 au 28 mars 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

