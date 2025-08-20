Nadim Troyes

Nadim Troyes mercredi 25 février 2026.

Nadim

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 47 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 20:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Fraicheur de vivre

Du rire, du rythme, du plaisir… de la vie !



Nadim, c’est 11 entreprises en 11 ans, 3 prud’hommes et une fuite du Liban à 2 ans, mais ce n’est pas forcément ce dont il parle sur scène. Imprévisible et spontané, il se laisse guider par l’instant et l’énergie de son public.



Son spectacle, sans fil conducteur fixe, mélange réalisme, absurde et surréalisme avec légèreté et créativité. Avec une énergie débordante, des improvisations inspirées et un sens de la répartie aiguisé, il vous entraîne dans une parenthèse joyeuse et délirante.



Chaque soir peut être différent, pour une expérience toujours surprenante et hilarante. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

