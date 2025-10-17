Nadir Ben Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Vendredi 17 octobre 2025 de 20h à 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 12 EUR

Nadir Benmansour, Ben de son nom d’artiste, nous invite à entreprendre avec lui son cheminement musical, comme une ode à la musique nord-africaine dans sa pluralité, accompagné de musiciens de choix.

Nadir est un chanteur qui puise ses inspirations des deux rives de la méditerranée. Il a baigné dans l’héritage de la musique andalouse, depuis sa tendre enfance à Tlemcen, durant laquelle il est initié tôt à la musique andalouse. Il a ensuite été bercé par les chants chauds du raï oranais, et au rythme des Gnawas. Il parcourt donc les styles, de l’acidité de la guitare folk, au groove transant de la musique saharienne, ou encore à travers ce cachet hispano-maghrébin qui caractérise l’essence de ses influences. Car c’est à Oran, ville au fort accent espagnol, que Nadir puise ses inspirations et chante avec tendresse le romantisme et la poésie de la vie nord-africaine, en réponse aux tourments ayant jalonné l’histoire de la rive sud de la méditerranée.



Aujourd’hui, influencé par le groove du jazz, blues, reggae, c’est depuis Marseille, ville éminemment cosmopolite, qu’il s’épanouit et présente son prochain album folk, intitulé Maturity. Maturity , traduit Al Roshd en arabe, est le premier album de Nadir Ben. 9 titres dans un style Folk Pop du Maghreb, qui séduit par sa voix et où il se révèle avec authenticité, en abordant les thèmes de l’appartenance, de l’engagement, de l’identité et de l’héritage, avec sensibilité et poésie, comme clin d’oeil à la tradition arabo-andalouse, sur des textes intuitifs, tous chantés en arabe. .

Nadir Benmansour, Ben by his artist?s name, invites us to join him on his musical journey, an ode to North African music in all its plurality, accompanied by musicians of choice.

Nadir Benmansour, Ben mit Künstlernamen, lädt uns ein, mit ihm seinen musikalischen Weg zu gehen, als Ode an die nordafrikanische Musik in ihrer Pluralität, begleitet von erlesenen Musikern.

Nadir Benmansour, Ben con il suo nome d’arte, ci invita a unirci a lui nel suo viaggio musicale, un’ode alla musica nordafricana in tutta la sua diversità, accompagnato da musicisti d’eccezione.

Nadir Benmansour, Ben por su nombre artístico, nos invita a acompañarle en su viaje musical, una oda a la música norteafricana en toda su diversidad, acompañado por músicos de su elección.

