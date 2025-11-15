Nadiya en showcase au Jaï’s Pub Le Jaï’s Pub Marignane
Nadiya en showcase au Jaï’s Pub
Samedi 15 novembre 2025.
A partir de 19h30. Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Venez nombreux retrouver et applaudir la chanteuse Nadiya au Jaï’s Pub.
Belle ambiance assurée !
Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 43 53 28
English :
Come and applaud singer Nadiya at Jaï’s Pub.
Great atmosphere guaranteed!
German :
Kommen Sie zahlreich, um die Sängerin Nadiya im Jaï’s Pub zu treffen und zu beklatschen.
Schöne Stimmung garantiert!
Italiano :
Venite a vedere Nadiya al Jaï’s Pub.
Grande atmosfera garantita!
Espanol :
Ven a ver a Nadiya actuar en Jaï’s Pub.
¡Gran ambiente garantizado!
L’événement Nadiya en showcase au Jaï’s Pub Marignane a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme de Marignane