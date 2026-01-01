Nager Forme Santé Vichy Vitalité Piscine de Cusset Cusset

Nager Forme Santé Vichy Vitalité

Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 12:45:00

fin : 2026-01-17 13:45:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-02-28 2026-03-14

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, VVA Natation propose des séances gratuites de nage santé .

Renseignements et inscription par téléphone

.

Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 77 20 61

English :

As part of the Vichy Vitality program, VVA Natation offers free healthy swimming sessions.

Information and registration by phone

L’événement Nager Forme Santé Vichy Vitalité Cusset a été mis à jour le 2026-01-12 par Vichy Destinations