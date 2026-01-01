Nager Forme Santé Vichy Vitalité Piscine de Cusset Cusset
Nager Forme Santé Vichy Vitalité Piscine de Cusset Cusset samedi 17 janvier 2026.
Nager Forme Santé Vichy Vitalité
Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset Allier
Début : 2026-01-17 12:45:00
fin : 2026-01-17 13:45:00
2026-01-17 2026-02-28 2026-03-14
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, VVA Natation propose des séances gratuites de nage santé .
Renseignements et inscription par téléphone
.
Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 77 20 61
English :
As part of the Vichy Vitality program, VVA Natation offers free healthy swimming sessions.
Information and registration by phone
L’événement Nager Forme Santé Vichy Vitalité Cusset a été mis à jour le 2026-01-12 par Vichy Destinations