Nager Forme Santé Vichy Vitalité Piscine de Cusset Cusset

Nager Forme Santé Vichy Vitalité
Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset Allier
Début : 2026-04-04 12:45:00
fin : 2026-04-04 13:45:00
2026-04-04 2026-04-25 2026-05-23 2026-06-13
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Vichy Val d’Allier Natation propose des séances gratuites de découverte Nager Forme Santé.
Renseignements et inscription par téléphone.
Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 77 20 61
English :
As part of the Vichy Vitality program, Vichy Val d’Allier Natation offers free discovery sessions: Nager Forme Santé.
Information and registration by telephone.
