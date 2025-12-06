Nagez, Bougez, Donnez ! Téléthon 2025 à la piscine Saint-Germain Piscine Saint-Germain PARIS
Nagez, Bougez, Donnez ! Téléthon 2025 à la piscine Saint-Germain Piscine Saint-Germain PARIS samedi 6 décembre 2025.
Samedi 6 décembre – Piscine Saint-Germain, Paris 6ᵉ
Rejoignez-nous pour une journée sportive, conviviale et solidaire en partenariat avec Sport et Loisirs 6ᵉ ! La piscine Saint-Germain ouvre ses bassins pour des activités gratuites, encadrées par des maîtres-nageurs (places limitées) :
♂️ Conseils en natation : 10h00 – 17h30 (dès 6 ans)
♀️ Aquagym en famille : 10h30 – 14h00
Baptêmes de plongée : 13h30 – 16h30 (autorisation parentale pour les mineurs)
Bilans chiropraxiques : 9h30 – 17h00 (consentement parental pour les mineurs)
Le Téléthon soutient la recherche sur les maladies rares et accompagne les familles concernées. Faire un don est entièrement libre et volontaire, chacun peut contribuer à cette belle cause s’il le souhaite.
Infos pratiques :
Piscine Saint-Germain, 12 rue Lobineau, Paris 6ᵉ
Ouvert à tous, en famille ou entre amis
Contact : info@sportetloisirs6.fr
Site : www.sportetloisirs6.fr
Merci à tous les participants, bénévoles et partenaires pour leur engagement. Venez nombreux partager cette journée unique et solidaire !
Téléthon 2025 : participez à une journée sportive, conviviale et solidaire à la piscine Saint-Germain !
Le samedi 06 décembre 2025
de 09h30 à 17h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 99 ans.
Piscine Saint-Germain 12, rue Lobineau 75006 PARIS
info@sportetloisirs6.fr