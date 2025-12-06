Nagez, Bougez, Donnez ! Téléthon 2025 à la piscine Saint-Germain Piscine Saint-Germain PARIS

Samedi 6 décembre – Piscine Saint-Germain, Paris 6ᵉ

Rejoignez-nous pour une journée sportive, conviviale et solidaire en partenariat avec Sport et Loisirs 6ᵉ ! La piscine Saint-Germain ouvre ses bassins pour des activités gratuites, encadrées par des maîtres-nageurs (places limitées) :

‍♂️ Conseils en natation : 10h00 – 17h30 (dès 6 ans)

‍♀️ Aquagym en famille : 10h30 – 14h00

Baptêmes de plongée : 13h30 – 16h30 (autorisation parentale pour les mineurs)

Bilans chiropraxiques : 9h30 – 17h00 (consentement parental pour les mineurs)

Le Téléthon soutient la recherche sur les maladies rares et accompagne les familles concernées. Faire un don est entièrement libre et volontaire, chacun peut contribuer à cette belle cause s’il le souhaite.

Infos pratiques :

Piscine Saint-Germain, 12 rue Lobineau, Paris 6ᵉ

Ouvert à tous, en famille ou entre amis

Contact : info@sportetloisirs6.fr

Site : www.sportetloisirs6.fr

Merci à tous les participants, bénévoles et partenaires pour leur engagement. Venez nombreux partager cette journée unique et solidaire !

Le samedi 06 décembre 2025

de 09h30 à 17h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 99 ans.

