Naheulband + De cape et de dés + Les gens qui jouent Tours

Naheulband + De cape et de dés + Les gens qui jouent

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 18:30:00

fin : 2025-12-20 23:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Oui messire, tu ne rêves pas, le Naheulband, groupe culte de la scène rôlistico-médiévale (Le Donjon de Naheulbeuk), débarque au Bateau ivre avec son humour déjanté, ses chants épiques et son énergie celtico-chaotique.

En première partie, les assos De cape et de dés et Les gens qui jouent ouvrent le bal avec des performances ludiques et immersives.

Cosplays, GN, capes et épées bienvenues ce soir, on fête le solstice d’hiver en héros (ou pas) dans une nuité folle entre trolls, quêtes et rires.

Chope ta place, équipe ton perso d’une armure, rejoint la quête et bienvenue à l’auberge du Bateau ivre ! .

English :

The Naheulband, a cult band on the medieval-role-playing scene (Le Donjon de Naheulbeuk), is coming to Le Bateau ivre with its wacky humor, epic songs and Celtic-Chaotic energy.

German :

Ja, Messire, du träumst nicht, die Naheulband, eine Kultband der mittelalterlichen Rollenspielszene (Le Donjon de Naheulbeuk), kommt mit ihrem verrückten Humor, ihren epischen Gesängen und ihrer keltisch-chaotischen Energie ins Le Bateau ivre.

Italiano :

Sì, mio signore, non state sognando: i Naheulband, gruppo di culto della scena dei giochi di ruolo medievali (Le Donjon de Naheulbeuk), arrivano al Bateau ivre con il loro umorismo stravagante, le loro canzoni epiche e la loro energia celtico-catalana.

Espanol :

Sí, señor, no está soñando: los Naheulband, grupo de culto en la escena de los juegos de rol medievales (Le Donjon de Naheulbeuk), llegan al Bateau ivre con su humor chiflado, sus canciones épicas y su energía céltico-caótica.

